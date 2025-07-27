Telegram начал проверять возраст пользователей

В мессенджере Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц.

Как передает Day.Az, об этом написал портал "Код Дурова".

Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства.

В описании бота подчеркивается, что изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.