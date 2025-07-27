https://news.day.az/hitech/1770400.html Telegram начал проверять возраст пользователей В мессенджере Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц. Как передает Day.Az, об этом написал портал "Код Дурова". Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства.
Telegram начал проверять возраст пользователей
В мессенджере Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц.
Как передает Day.Az, об этом написал портал "Код Дурова".
Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства.
В описании бота подчеркивается, что изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.
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