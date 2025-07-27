https://news.day.az/unusual/1770396.html В Китае построили гигантский отель в виде матрешки - ВИДЕО На границе с Россией, в китайском городе Маньчжурия, работает необычный отель Manzhouli Matryoshka Castle Hotel в форме гигантской матрёшки. Как передает Day.Az, отель недавно закрывался на реставрацию, и в мае 2025 года вновь заработал.
В Китае построили гигантский отель в виде матрешки - ВИДЕО
На границе с Россией, в китайском городе Маньчжурия, работает необычный отель Manzhouli Matryoshka Castle Hotel в форме гигантской матрёшки.
Как передает Day.Az, это не арт-объект, а полноценная гостиница высотой 72 метра - здание, выполненное в виде русской народной куклы. Оно окружено мини-замками и куполами в пастельных тонах.
Особенностью гостиницы является автоматизированный сервис. Еду в номера доставляют роботы, которые тоже оформлены в виде матрешек. По задумке владельцев, это должно сократить издержки и повысить удобство для гостей.
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