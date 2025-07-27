Названа сумма просроченных кредитов в Азербайджане

На конец июня текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 527,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, этот показатель увеличился на 75,7 миллиона манатов (16,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19,1 миллиона манатов (3,8 процента) по сравнению с концом мая.

Так, в конце прошлого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составляла 451,7 миллиона манатов, а в конце мая - 508,3 миллиона манатов.

Отметим, что в отчетном месяце кредитный портфель банков вырос на 0,3 процента или 85,6 миллиона манатов и составил 28,472 миллиарда манатов, при этом структура портфеля включала бизнес-кредиты - 53,2 процента, потребительские кредиты - 31,3 процента и ипотечные кредиты - 15,5 процента.