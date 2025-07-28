Назначен новый гендиректор департамента АБР по Центральной и Западной Азии

Лию Гутьеррес назначена генеральным директором Регионального департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Банк, Гутьеррес будет курировать сотрудничество АБР с 11 странами, включая Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турцию.

Лия Гутьеррес обладает более чем 40-летним профессиональным опытом, из которых 25 лет - в АБР. До нынешнего назначения она занимала пост генерального директора Третьего секторального департамента, курирующего финансовую сферу, развитие человеческого капитала и социальной сферы, государственное управление и вопросы управленческой эффективности. Ранее она также возглавляла Региональный департамент АБР по странам Тихоокеанского региона.

Кроме того, Гутьеррес занимала руководящие должности в Департаменте стратегии, политики и партнерств АБР, Региональном департаменте Юго-Восточной Азии, а также в Секретариате банка.