https://news.day.az/society/1770573.html

Изменены правила ввоза лекарств в Азербайджан для этих целей

Внесены изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в Азербайджанскую Республику в гуманитарных целях". Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.