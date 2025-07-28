https://news.day.az/society/1770573.html Изменены правила ввоза лекарств в Азербайджан для этих целей Внесены изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в Азербайджанскую Республику в гуманитарных целях". Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Изменены правила ввоза лекарств в Азербайджан для этих целей
Внесены изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в Азербайджанскую Республику в гуманитарных целях".
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, при таможенном оформлении лекарственных средств, ввозимых на территорию Азербайджана в гуманитарных целях, заявители должны представить таможенным органам согласие Кабинета министров.
В предыдущем законодательстве требовалось согласие Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.
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