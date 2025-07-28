Очередная группа переселенцев отправлена в село Баллыджа Ходжалинского района

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает в понедельник Day.Az, 28 июля в рамках данного процесса в село Баллыджа Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев. На данном этапе в реконструированное село Баллыджа Ходжалинского района отправлены 17 семьей, или 62 человека. Это семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.