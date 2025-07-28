Названо количество мин, обезвреженных за неделю в Карабахе

Обнародована еженедельная информация (21.07.2025 - 27.07.2025) об операциях, выполняемых структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Фузули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане обнаружены 46 противопехотных мин, 15 противотанковых мин и 1097 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и НРБ очищено 1354,2 гектара территории.