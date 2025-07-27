В Геранбое сбит пешеход

В Гёранбойском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент был зарегистрирован на участке автомобильной дороги Гёранбой - Тертер, проходящем через село Енийол.

Автомобиль Mercedes, за рулем которого был житель Гянджи А.Марданов (1972 г.р.), сбил жителя села Енийол Н.Асланова (1955 г.р.), который пытался перейти дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По данному факту проводится расследование.