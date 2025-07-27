https://news.day.az/society/1770340.html В Геранбое сбит пешеход В Гёранбойском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент был зарегистрирован на участке автомобильной дороги Гёранбой - Тертер, проходящем через село Енийол.
В Геранбое сбит пешеход
В Гёранбойском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, инцидент был зарегистрирован на участке автомобильной дороги Гёранбой - Тертер, проходящем через село Енийол.
Автомобиль Mercedes, за рулем которого был житель Гянджи А.Марданов (1972 г.р.), сбил жителя села Енийол Н.Асланова (1955 г.р.), который пытался перейти дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
По данному факту проводится расследование.
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