В США раскрыли детали торговой сделки с Европой

США в рамках торговой сделки с Европейским союзом не отменят пошлины в 50% на сталь и алюминий, но в перспективе тарифы на эти товары могут снизить. Об этом пишет газета The New York Times, детализируя итоги сделки Вашингтона и Брюсселя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"50-процентная пошлина, которую администрация Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки", - говорится в сообщении издания.

27 июля президент Соединенных Штатов на встрече с главой Еврокомиссии в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об "огромной сделке с большим количеством стран". По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.