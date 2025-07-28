В бакинском суде один из пострадавших рассказал о пытках в армянском плену

28 июля потерпевший Амин Мусаев, давший показания на процессе в Бакинском военном суде, заявил, что получил пулевое ранение в ходе Отечественной войны 2020 года, был взят вооруженными силами Армении в плен в раненом состоянии, подвергался пыткам каждый день во время плена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что был ранен 8 ноября на территории между городами Шуша и Ханкенди и взят в плен 11 ноября. Во время плена в его адрес были использованы непристойные выражения. Когда А. Мусаев ответил им, ему был нанесен удар в лоб прикладом автомата. Его посадили в машину. В результате избиения он потерял сознание в машине. Позже он узнал, что его везут в Иреван.

"У меня была ранена нога. В ходе обработки раны они намеренно использовали острый предмет, чтобы усилить боль, тем самым подвергая меня пытке. Однако туда должен был быть вставлен медицинский шланг - дренаж - для стока грязи. Они этого не сделали. Они насильно, в болезненной форме обрабатывали рану с острым предметом. Чем больше я кричал, тем больше они подвергали меня пытке. Также они обливали меня кипятком по шею".

А.Мусаева передали Азербайджану 14 декабря. После возвращения из плена он перенес четыре операции.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.