Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале

28 июля в рамках XIV Габалинского международного музыкального фестиваля, проходящего по инициативе и при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, при содействии Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании Gilan, состоялся очередной концерт в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на вечере камерной музыки с интересной программой выступили Вургун Векилов (фортепиано), Умида Абасова (скрипка), Наргиз Алиева (флейта), Зариф Керимова (фортепиано), Борис Пашкин (аккордеон), Эльдар Исабабаев (контрабас), Юсиф Ализаде (ударные), Зеррин Алиева (скрипка), Наргиз Кенгерли (фортепиано) и Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано).

В концерте прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов -Тофиг Гулиев, Фикрет Амиров , Фредерик Шопен, Ференц Лист, Ришара Гальяно и др.

В соответствии с программой фестиваля, сегодня также пройдет концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.