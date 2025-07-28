Россия закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В списке - 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. Фактически они давно не работают, но продолжали существовать на бумаге, являясь частью межправительственного соглашения.

Это автомобильные пункты пропуска "Безымено" (Белгородская область), "Белая Березка" (Брянская область), "Вергелевка" (Белгородская область), "Головчино" (Белгородская область), "Донецк (Северный)" - Ростовская область, "Зерново" (Брянская область), "Клименки" (Белгородская область), "Куйбышево (Дьяково)" - Ростовская область. Также это переходы "Можаевка" (Ростовская область) "Новобелая" (Воронежская область), "Теткино (Бояро-Лежачи)" - Курская область, "Титовка" (Ростовская область), "Тишанка" (Белгородская область).

Из железнодорожных пунктов это "Гартмашевка" (Воронежская область), "Долбино" (Белгородская область), "Локоть" (Курская область), "Разъезд Выстрел" (Белгородская область), "Разъезд Карьер 122 км" (Ростовская область), "Теткино" (Курская область), "Чертково" (Ростовская область).