https://news.day.az/incident/1770422.html В Бильгях утонул человек В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море (примерно в 0,8 км от ближайшего спасательного поста, на неохраняемом участке) в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку утонул человек.
В Бильгях утонул человек
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море (примерно в 0,8 км от ближайшего спасательного поста, на неохраняемом участке) в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку утонул человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившей информацией к поисково-спасательным работам были привлечены соответствующие силы Государственной службы по контролю за малыми судами и спасению на водах.
В результате проведенных мероприятий тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению.
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