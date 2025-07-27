В Бильгях утонул человек

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море (примерно в 0,8 км от ближайшего спасательного поста, на неохраняемом участке) в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку утонул человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившей информацией к поисково-спасательным работам были привлечены соответствующие силы Государственной службы по контролю за малыми судами и спасению на водах.

В результате проведенных мероприятий тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению.