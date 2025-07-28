Ученые нашли животное, способное жить вечно.

Как передает Day.Az, медуза Turritopsis dohrnii способна возвращаться в раннюю стадию развития при повреждении или стрессе, превращаясь в полип и заново проходя жизненный цикл.

Этот редкий процесс - трансдифференциация - позволяет клеткам менять специализацию и формировать новый организм.

В стабильных условиях вид может избегать смерти от старения.