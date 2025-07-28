https://news.day.az/unusual/1770501.html Ученые нашли животное, способное жить вечно Ученые нашли животное, способное жить вечно. Как передает Day.Az, медуза Turritopsis dohrnii способна возвращаться в раннюю стадию развития при повреждении или стрессе, превращаясь в полип и заново проходя жизненный цикл. Этот редкий процесс - трансдифференциация - позволяет клеткам менять специализацию и формировать новый организм.
Ученые нашли животное, способное жить вечно
Ученые нашли животное, способное жить вечно.
Как передает Day.Az, медуза Turritopsis dohrnii способна возвращаться в раннюю стадию развития при повреждении или стрессе, превращаясь в полип и заново проходя жизненный цикл.
Этот редкий процесс - трансдифференциация - позволяет клеткам менять специализацию и формировать новый организм.
В стабильных условиях вид может избегать смерти от старения.
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