В Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты для военных целей

Военное ведомство намерено использовать беспилотные высотные аэростаты для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.

В этом году аэростаты были испытаны в штате Южная Дакота в США. Они могут преодолевать свыше двух тысяч морских миль (более 3700 километров) на высоте от 18 до 24 километров. Аэростаты способны переносить грузы до трех килограммов и работать непрерывно более пяти дней.

Аэростаты разрабатываются компанией Voltitude совместно с производителем электроники Landguard Systems и компанией Aerostar из США.