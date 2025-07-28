https://news.day.az/world/1770664.html В Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты для военных целей Великобритания ведет разработку беспилотных разведывательных аэростатов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Военное ведомство намерено использовать беспилотные высотные аэростаты для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.
В Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты для военных целей
Военное ведомство намерено использовать беспилотные высотные аэростаты для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.
В этом году аэростаты были испытаны в штате Южная Дакота в США. Они могут преодолевать свыше двух тысяч морских миль (более 3700 километров) на высоте от 18 до 24 километров. Аэростаты способны переносить грузы до трех килограммов и работать непрерывно более пяти дней.
Аэростаты разрабатываются компанией Voltitude совместно с производителем электроники Landguard Systems и компанией Aerostar из США.
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