Очередное расставание в "Кяпазе"

"Кяпаз" расстался с еще одним игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб расторг контракт с Шервони Мабатшоевым по обоюдному согласию сторон.

Таджикский игрок был приглашен в команду во время зимнего перерыва прошлого сезона.

Отметим, что полузащитник забил два гола в 15 матчах чемпионата.