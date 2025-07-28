https://news.day.az/sport/1770586.html Очередное расставание в "Кяпазе" "Кяпаз" расстался с еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб расторг контракт с Шервони Мабатшоевым по обоюдному согласию сторон. Таджикский игрок был приглашен в команду во время зимнего перерыва прошлого сезона. Отметим, что полузащитник забил два гола в 15 матчах чемпионата.
Очередное расставание в "Кяпазе"
"Кяпаз" расстался с еще одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб расторг контракт с Шервони Мабатшоевым по обоюдному согласию сторон.
Таджикский игрок был приглашен в команду во время зимнего перерыва прошлого сезона.
Отметим, что полузащитник забил два гола в 15 матчах чемпионата.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре