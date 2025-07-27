В Азербайджане увеличились сборы и выплаты по страхованию

Сборы страховых компаний по страхованию жизни в Азербайджане за январь-май текущего года составили 370,546 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 53,6 млн манатов или на 16,9% больше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

При этом объем выплат по страхованию жизни за отчетный период составил 203,082 млн манатов. Это на 34,2 миллиона манатов или на 20,2% больше, чем в январе-мае 2024 года.

Отметим, что в январе-мае 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было собрано 719,353 миллиона манатов страховых взносов.

Согласно информации, этот показатель на 75,6 млн манатов или на 11,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время за первые 5 месяцев 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было произведено страховых выплат на сумму 314,788 миллиона манатов. А это на 40,5 миллиона манатов или на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.