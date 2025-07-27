https://news.day.az/world/1770371.html Париж снова шокирует улицами - ВИДЕО Париж всё больше теряет свой лоск - вместо гламура и величия на улицах мусор, грязь и палатки бездомных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Город, который когда-то вдохновлял, сегодня вызывает недоумение. Тротуары завалены отходами, фасады домов теряются за слоями пыли, а урны давно сдались.
Париж снова шокирует улицами - ВИДЕО
Париж всё больше теряет свой лоск - вместо гламура и величия на улицах мусор, грязь и палатки бездомных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Город, который когда-то вдохновлял, сегодня вызывает недоумение.
Тротуары завалены отходами, фасады домов теряются за слоями пыли, а урны давно сдались.
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