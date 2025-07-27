https://news.day.az/world/1770371.html

Париж снова шокирует улицами - ВИДЕО

Париж всё больше теряет свой лоск - вместо гламура и величия на улицах мусор, грязь и палатки бездомных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Город, который когда-то вдохновлял, сегодня вызывает недоумение. Тротуары завалены отходами, фасады домов теряются за слоями пыли, а урны давно сдались.