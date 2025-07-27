Париж снова шокирует улицами

Париж всё больше теряет свой лоск - вместо гламура и величия на улицах мусор, грязь и палатки бездомных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Город, который когда-то вдохновлял, сегодня вызывает недоумение.

Тротуары завалены отходами, фасады домов теряются за слоями пыли, а урны давно сдались.