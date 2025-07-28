На севере Японии произошло землетрясение

В районе Хидака на севере японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Метеорологическое управление страны.

Отмечается, что очаг находился на глубине 50 км. О пострадавших и разрушениях информации нет, транспорт в районе сейсмособытия работает штатно.

До этого украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9 в Полтавской области.

Подземные толчки произошли 27 июля в районе поселка Старыe Санжары. Эпицентр находился на глубине 7,1 км. Отмечается, что жители региона не ощутили сейсмособытие.