https://news.day.az/world/1770329.html Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Как передает Day.Az, заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.
Как передает Day.Az, заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре