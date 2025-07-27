Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

Как передает Day.Az, заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.