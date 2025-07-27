В Лондоне обнаружен жуткий особняк за 1 млн фунтов

Заброшенный особняк на окраине Лондона будоражит фантазию и вызывает неподдельные эмоции у тех, кому удалось побывать там.

Как передает Day.Az, один из них - блогер, известный в интернете как The Bearded Explorer, описал это как "попадание в капсулу времени", о чем и рассказал The Mirror.

Этот особняк стоимостью миллион фунтов стерлингов ранее принадлежал бывшему офицеру Королевских ВВС, ставшему богатым руководителем нефтяной компании. Классический BMW все еще стоит на подъездной дорожке, а на кухне - недоеденный обед.

Обширный особняк выглядит так, будто застыл во времени: свет все еще горит, а детские игрушки разбросаны по полу. Внутри дома роскошная мебель, одежда и семейные фотографии покрыты толстым слоем пыли. На полу лежат стопки нераспечатанных писем, а шкаф заполнен консервными банками со сроком годности около трех лет.

"Честно говоря, это было похоже на то, как будто люди просто выскочили в магазин и больше не вернулись", - говорит исследователь заброшенных мест по имени Колин.

Он сказал, что слышал несколько историй о том, почему дом был заброшен, но это до сих пор остается загадкой. Некоторые предполагают, что владелец бежал от финансовых проблем, другие шепчутся о юридических проблемах. Но никто точно не знает, и именно это делает это место таким пугающим.

Повсюду были найдены другие дорогие автомобили, включая безупречный Jaguar XK8.

"Не могу поверить, что он здесь, это безумие", - признается Колин. Автомобиль был первоначально зарегистрирован в 2001 году, а техосмотр закончился в 2014 году.

"Сейчас у него пробег 19 000 миль, так что, думаю, он почти не использовался", - говорит мужчина.