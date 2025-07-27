В Евросоюзе изменят одно правило для ручной клади

В Европейском союзе (ЕС) изменят нормы провоза жидкости в ручной клади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на информацию, полученную от Европейской комиссии (ЕК).

Отмечается, что вводятся поправки, предусматривающие увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров.

Также пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.