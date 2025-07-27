https://news.day.az/world/1770311.html Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Операция по воздушному сбросу гуманитарной помощи будет идти в координации с гуманитарными организациями и ЦАХАЛ, под руководством Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях и ВВС Израиля", - говорится в заявлении.
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