В России рыбаки выловили из озера самоубийцу

В одном из озёр Краснодарского края России произошёл необычный инцидент.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на российские СМИ, местный житель попытался покончить с собой, прыгнув в воду. Однако попытка оказалась неудачной - одежда мужчины наполнилась воздухом и вытолкнула его обратно на поверхность.

Находившиеся неподалёку рыбаки заметили мужчину и с помощью удочек вытащили его на берег. Один из них с иронией прокомментировал происходящее: "Как дела? Наплавался, хватит".

Пострадавшему оказали первую помощь. Его дальнейшее состояние и причины поступка уточняются.