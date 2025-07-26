https://news.day.az/world/1770303.html В России рыбаки выловили из озера самоубийцу - ВИДЕО В одном из озёр Краснодарского края России произошёл необычный инцидент. Как передаёт Day.Az со ссылкой на российские СМИ, местный житель попытался покончить с собой, прыгнув в воду. Однако попытка оказалась неудачной - одежда мужчины наполнилась воздухом и вытолкнула его обратно на поверхность.
В России рыбаки выловили из озера самоубийцу - ВИДЕО
В одном из озёр Краснодарского края России произошёл необычный инцидент.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на российские СМИ, местный житель попытался покончить с собой, прыгнув в воду. Однако попытка оказалась неудачной - одежда мужчины наполнилась воздухом и вытолкнула его обратно на поверхность.
Находившиеся неподалёку рыбаки заметили мужчину и с помощью удочек вытащили его на берег. Один из них с иронией прокомментировал происходящее: "Как дела? Наплавался, хватит".
Пострадавшему оказали первую помощь. Его дальнейшее состояние и причины поступка уточняются.
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