https://news.day.az/world/1770324.html

В Британии прошли протесты против отелей для мигрантов

По всей Великобритании прошли протесты против отелей для мигрантов. Как передает Day.Az, об пишет The Telegraph. Акции прошли на фоне растущего общественного недовольства проблемами нелегального въезда в страну. По данным издания, в Норвиче женщины рассказали, что отели для мигрантов заставляют их чувствовать себя небезопасно.