"Нефтчи" сыграет с "Астерас"

"Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч в рамках сборов в Польше. "Бакинцы" встретятся с греческим клубом "Астерас".

Как передает Day.Az, матч состоится на стадионе Pilskarski в городе Кельце, Польша. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. По взаимному согласию команд игра не будет транслироваться в прямом эфире.

Отметим, что "Нефтчи" ранее на этом сборе сыграл вничью с израильским "Хапоэлем" (1:1) и польским "Термалика" (2:2).

Команда проведет последний контрольный матч в рамках подготовки 1 августа с кипрским клубом "АЕЛ".