https://news.day.az/sport/1770333.html "Нефтчи" сыграет с "Астерас" "Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч в рамках сборов в Польше. "Бакинцы" встретятся с греческим клубом "Астерас". Как передает Day.Az, матч состоится на стадионе Pilskarski в городе Кельце, Польша. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. По взаимному согласию команд игра не будет транслироваться в прямом эфире.
"Нефтчи" сыграет с "Астерас"
"Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч в рамках сборов в Польше. "Бакинцы" встретятся с греческим клубом "Астерас".
Как передает Day.Az, матч состоится на стадионе Pilskarski в городе Кельце, Польша. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. По взаимному согласию команд игра не будет транслироваться в прямом эфире.
Отметим, что "Нефтчи" ранее на этом сборе сыграл вничью с израильским "Хапоэлем" (1:1) и польским "Термалика" (2:2).
Команда проведет последний контрольный матч в рамках подготовки 1 августа с кипрским клубом "АЕЛ".
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