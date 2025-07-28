Подсчитано количество роботов Tesla
Корпорация Tesla значительно отстает от планов ее главы Илона Маска создать до конца года 5000 роботов. Об этом сообщает издание The Information, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В марте Маск уверил подписчиков своего блога в X, что до конца года Tesla создаст 5000 роботов Optimus. По данным инсайдеров, в настоящий момент насчитывается всего пару сотен готовых гуманоидов производства американского автомобильного гиганта.
"Это означает, что Tesla придется либо ускорить производство, либо перенести срок", - заметили журналисты. По их словам, Маск известен тем, что часто дает нереалистичные прогнозы. Так, в 2019 году предприниматель обещал, что уже в 2020-м в США будет миллион роботизированных такси, однако сервис запустили только в 2025 году. Также авторы напомнили, что в начале июля линия по сборке роботов-гуманоидов остановилась из-за проблем.
При этом Илон Маск недавно заявил, что Tesla будет масштабировать производство Optimus. По его оценкам, компания выйдет на миллион единиц в год через 5 лет. "Это разумное стремление", - заявил миллиардер в конце июля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре