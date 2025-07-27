Трамп поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи

Лидеры Таиланда и Камбоджи выразили желание прекратить огонь во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в социальной сети "Truth".

"Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда - это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Я сейчас передам это послание премьер-министру Камбоджи", - написал он.

По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились о немедленной встрече и начале работы над соглашением о прекращении огня.

Трамп также отметил, что после выполнения этого условия сторонам будет предоставлена возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.