В рамках Дней Вьетнама в Баку представлены азербайджанские ковры

В рамках Дней Вьетнама в Азербайджане делегация из Вьетнама, возглавляемая ректором Ханойского колледжа торговли и туризма Тринх Тхи Тху Хан, посетила выставочный зал ОАО "Азерхалча" в старинной части Баку - Ичеришехер, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

В мероприятии также приняли участие председатель правления "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов и творческий коллектив компании, посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде.

Зарубежным гостям были представлены сотканные азербайджанскими мастерицами из натуральных материалов ковры. Была представлена обширная информация об азербайджанских коврах. Особый интерес вызвали ковры, изготовленные в "Азерхалча" из шерсти и шелка в традиционном и современном стилях.

Кроме того, гости получили уникальную возможность принять участие в процессе ковроткачества - научились вязать петли. Всем участникам были вручены сертификаты.

Также были обсуждены вопросы, связанные с предстоящей выставкой азербайджанских ковров во Вьетнаме.