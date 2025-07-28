https://news.day.az/world/1770524.html

Спасение пьяного мужчины на рельсах восхитило мир - ВИДЕО

Видео чудесного спасения пьяного мужчины, упавшего на рельсы перед поездом в Дербенте, завирусилось в международном сегменте соцсетей, передает Day.Az. Спасителя назвали самым ярким примером доброго самаритянина, а скорость с которой мужчина отреагировал на угрозу восхищает интернет пользователей по всему миру.