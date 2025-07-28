90 лет со дня рождения видного композитора Васифа Адыгёзалова

Достойный представитель поколения именитых музыкантов Васиф Адыгёзалов в своих произведениях различных жанров всегда улавливал пульс времени. Творчество композитора, характеризующееся глубоким знанием сокровищницы мугама нашего народа, составляет одну из ярких страниц современного азербайджанского музыкального искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 90 лет со дня рождения одного из видных представителей азербайджанской композиторской школы, народного артиста, профессора, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал", композитора Васифа Адыгёзалова.

Васиф Адыгёзалов родился 28 июля 1935 года в городе Баку. Получив первое музыкальное образование в специализированной музыкальной школе по классу фортепиано, в 1953 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. В 1958 году окончил консерваторию по специальности "композиция", а в 1959 году - по специальности "фортепиано".

Трудовую деятельность Васиф Адыгёзалов начал в 1958 году, работал на ответственных должностях в различных очагах культуры. Труд композитора всегда высоко ценился государством, он был удостоен самых высоких почетных званий, орденов и медалей.

Произведения Васифа Адыгёзалова хорошо известны музыкальной общественности не только нашей, но и многих стран мира, в том числе Германии, Болгарии, Чехии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы, Кубы, Турции, Ирана, постсоветских республик.

Васиф Адыгёзалов - автор двух опер ("Мертвецы" и "Натаван"), шести музыкальных комедий - в том числе "Королевская птица моей бабушки", "Гаджи Гара", написанной в соавторстве с композитором Рамизом Мустафаевым, "Разведемся - поженимся", а также ораторий "Страна Огней", "Гарабах шикестеси", "Чанаггала - 1915", "Караван печали", трех симфоний, мугамной симфонии "Сегях", симфонических поэм "Этапы", "Африка борется", пяти инструментальных концертов, многочисленных камерно-инструментальных сочинений, около ста песен и романсов, музыки к спектаклям и художественным фильмам.

В творчестве композитора преобладают монументальные вокально-симфонические произведения. Созданные им в разные годы оратории "Страна Огней", "Гарабах шикестеси", "Чанаггала - 1915" - произведения, написанные в высоком патриотическом духе, воспевающие историю народа, его борьбу за свободу и независимость, а также одержанные победы. Особенно большое значение имеет героическая эпопея "Чанаггала - 1915". Азербайджанский композитор Васиф Адыгёзалов впервые обратился к этой теме, что было воспринято в Турции как знаменательное событие в культурной жизни двух братских народов.

Наряду с крупными монументальными произведениями, путь к сердцу народа нашли необычайно теплые, мелодичные песни композитора. Созданные им песни, такие как "Гярянфиль", "Бакы", "Хошум гялир", "Наз-наз", "Шуша лайласы", "Ана", являются художественным воплощением высоких человеческих чувств.

В 1990 году избран I секретарем Союза композиторов Азербайджана.

В 1973 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств, а в 1988 году - звания народного артиста республики.

Видный композитор ушел из жизни 16 сентября 2006 года и был похоронен на Аллее почетного захоронения.