ЦАХАЛ объявил о ежедневной тактической паузе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях в некоторых районах сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 11:00 до 19:00 по бакинскому времени.

"В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, с сегодняшнего дня будет объявлена локальная тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях", - говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пауза будет действовать ежедневно до дальнейшего уведомления в районах, где Армия обороны Израиля не ведет операции: Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа", - добавили в пресс-службе.

В армии также указали, что "с 05:00 до 22:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения через сектор Газа". В пресс-службе отметили, что эти решения "были согласованы с ООН и международными организациями".

"Армия обороны Израиля продолжит поддерживать гуманитарные усилия, а также продолжающиеся маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить израильское гражданское население", - заверили в пресс-службе, отметив, что ЦАХАЛ "готов по мере необходимости расширять масштабы этой деятельности".