Мерц ожидал большего от сделки ЕС и США

ЕС удалось защитить ключевые интересы после сделки с США и удалось избежать ненужной эскалации, но в Берлине ожидали больше послаблений, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле", - отметил политик. Он подчеркнул, что "от стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики - как компании, так и потребители".

Ранее США и Евросоюз договорились о торговой сделке. По словам президента США Дональда Трампа, ЕС приобретет у Вашингтона энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.