В Yelo Invest стартовали «Дни покупок без комиссии»!

Yelo Bank продолжает радовать клиентов выгодными и удобными инвестиционными возможностями. На этот раз для пользователей сервиса Yelo Invest объявлена специальная акция: 28, 29 и 30 июля покупки акций и ETF, совершаемые через Yelo Invest как в основное время работы биржи, так и в режимах до и после открытия рынка, будут осуществляться без комиссии. Акция распространяется как на рыночные, так и на лимитные ордера.

Что такое Yelo Invest?

Сервис Yelo Invest позволяет клиентам Yelo удобно инвестировать в акции и ETF на американских биржах. Начать можно всего с 10 долларов США. Более того, с Yelo Invest вы можете совершать сделки не только в основное время торгов, но и в премаркете и постмаркете - в общей сложности до 16 часов в день.



При торговле доступны два варианта исполнения: рыночный ордер - для моментальной покупки по текущей цене, и лимитный ордер - чтобы дождаться более выгодной цены. Все операции выполняются полностью онлайн через приложение Yelo.



Обратите внимание: сервис Yelo Invest предоставляется ОАО "Инвестиционная компания "Unicapital"" (лицензия № 087910).



Эта акция от Yelo Bank делает процесс инвестирования для клиентов ещё более выгодным и удобным. Откройте инвестиционный счёт прямо в приложении Yelo и воспользуйтесь "Днями покупок без комиссии" уже сейчас! Yelo Invest: https://bit.ly/44kUcc0.



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