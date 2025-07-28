Муссонные дожди в Пакистане

По меньшей мере 279 человек погибли и 676 пострадали в Пакистане из-за сильных ливней и вызванных ими инцидентов с конца июня, когда в стране начался период муссонных дождей.

Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Повреждено более 1,5 тыс. зданий, сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.

Согласно отчету, наибольшие жертвы понесла восточная провинция Пенджаб - 151 погибший и 536 пострадавших. В северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва зарегистрированы 64 погибших и 80 раненых. Сообщения о погибших также поступили из провинций Синд, Белуджистан и Гилгит-Балтистан.

Власти страны предпринимают усилия, направленные на сохранение жизней людей и минимизацию ущерба от стихии. Согласно прогнозам метеорологов, сильные ливни в ближайшие дни продолжатся.