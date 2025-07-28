Шоу с тысячами дронов в Китае вызвало огромный интерес

Рекордное по количеству участвовавших в световом шоу дронов прошло в китайском Чунцине.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В воздух одновременно поднялись 11787 дронов, что стало новым рекордом Гиннесса по одновременному количеству дронов в небе.

Представляем вашему вниманию данное видео: