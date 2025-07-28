https://news.day.az/world/1770593.html Шоу с тысячами дронов в Китае вызвало огромный интерес - ВИДЕО Рекордное по количеству участвовавших в световом шоу дронов прошло в китайском Чунцине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В воздух одновременно поднялись 11787 дронов, что стало новым рекордом Гиннеса по одновременному количеству дронов в небе. Представляем вашему вниманию данное видео:
Шоу с тысячами дронов в Китае вызвало огромный интерес - ВИДЕО
Рекордное по количеству участвовавших в световом шоу дронов прошло в китайском Чунцине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В воздух одновременно поднялись 11787 дронов, что стало новым рекордом Гиннесса по одновременному количеству дронов в небе.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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