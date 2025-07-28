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Удар током убил мужчину в Барде

В Барде произошел несчастный случай, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Как передает Day.Az, местный житель Фейруз Салахов (1964 г.р.) проводил электромонтажные работы в недостроенном помещении во дворе своего дома. По предварительным данным, мужчина по неосторожности схватился за электрический провод. Салахов скончался на месте.