https://news.day.az/society/1770534.html Удар током убил мужчину в Барде В Барде произошел несчастный случай, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Как передает Day.Az, местный житель Фейруз Салахов (1964 г.р.) проводил электромонтажные работы в недостроенном помещении во дворе своего дома. По предварительным данным, мужчина по неосторожности схватился за электрический провод. Салахов скончался на месте.
Удар током убил мужчину в Барде
В Барде произошел несчастный случай, унесший жизнь 61-летнего мужчины.
Как передает Day.Az, местный житель Фейруз Салахов (1964 г.р.) проводил электромонтажные работы в недостроенном помещении во дворе своего дома.
По предварительным данным, мужчина по неосторожности схватился за электрический провод. Салахов скончался на месте.
По данному факту проводится расследование.
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