https://news.day.az/world/1770383.html Товарный поезд снёс автобус в Бразилии - ВИДЕО Товарный поезд снес пассажирский автобус в Бразилии. Согласно информации пострадали 11 человек. Как передает Day.Az, по предварительным данным, автобус выехал на пути в момент приближения поезда. Пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Власти начали расследование.
Товарный поезд снёс автобус в Бразилии - ВИДЕО
Товарный поезд снес пассажирский автобус в Бразилии. Согласно информации пострадали 11 человек.
Как передает Day.Az, по предварительным данным, автобус выехал на пути в момент приближения поезда.
Пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Власти начали расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре