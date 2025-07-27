Товарный поезд снёс автобус в Бразилии

Товарный поезд снес пассажирский автобус в Бразилии. Согласно информации пострадали 11 человек.

Как передает Day.Az, по предварительным данным, автобус выехал на пути в момент приближения поезда.

Пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Власти начали расследование.