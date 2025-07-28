АНКА обиделся на Тимберлейка за концерт в Баку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и следовало ожидать, американское армянство очень тяжело пережило концерт Джастина Тимберлейка в Баку.

Армянский национальный комитет Америки, в простонародье АНКА, раскритиковал певца, назвав его выступление "не просто концертом, а продолжающейся кампанией азербайджанского режима по оправданию своих преступлений против человечности". Мол, 100 тысяч армян мы тут "отгеноцидили", а теперь хотят исправить свой международный имидж такими концертами, а разные там Тимберлейки нам в этом помогают.

АНКА разместил постер с истеричными надписями, пытаясь жалко обыграть название его известной песни "Cry me a river/Пролей слезы по мне". Короче говоря, АНКА предлагает певцу пролить слезы по армянам. Слезы и нытье - это главный признак армянофилии, только так можно доказать армянству свое право жить с армянами на одной территории. Не рыдаешь вместе с армянами? - пошел вон. Бедный Джастин, трудная у него задача...

Напомним, что концерт Джастина Тимберлейка в Баку прошел 27 июля на Бакинском олимпийском стадионе в рамках его мирового тура Forget Tomorrow. Ереван в пунктах турне не значился, и мы тут совершенно не при чем. Однако в АНКА все-таки надеются, что вопли диаспоры произвели впечатление на звезду, и только по этой причине он все еще не поделился впечатлениями от выступления в Баку в своих соцсетях. Армяне диаспоры со вчерашнего дня постоянно обновляют Инстаграм певца, каждый раз вздрагивая в ожидании появления постов о концерте в Баку. Это последняя надежда, последняя соломинка, за которую армянство хватается в надежде потешить свою уходящую в архив влиятельность.

Неотвратимо выходящей из моды армянской диаспоре Штатов очень горько сознавать, что на ее критику и провокации всем, мягко говоря, наплевать. Появятся посты в соцсетях или не появятся - для АНКА и армянского дела это ничего не изменит. Та же АНКА уже не раз получал, пардон, под зад, и выступлением Тимберлейка в Баку это просто детский лепет по сравнению с прочими провалами американского армянства, некогда "могущественного" благодаря продажности конгрессменов и политиков.