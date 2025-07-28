https://news.day.az/world/1770697.html Сильный шторм обрушился на КПП между Таиландом и Камбоджей - ВИДЕО Пока камбоджийцы, работающие в Таиланде, на фоне конфликта двух стран пытаются вернуться в свою страну, сильный шторм обрушился на несколько контрольно-пропускных пунктов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Камбоджийская пограничная служба закрыла границу, вынудив тех, кто ждал, искать убежище на тайской стороне.
Сильный шторм обрушился на КПП между Таиландом и Камбоджей - ВИДЕО
Пока камбоджийцы, работающие в Таиланде, на фоне конфликта двух стран пытаются вернуться в свою страну, сильный шторм обрушился на несколько контрольно-пропускных пунктов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Камбоджийская пограничная служба закрыла границу, вынудив тех, кто ждал, искать убежище на тайской стороне.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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