Сильный шторм обрушился на КПП между Таиландом и Камбоджей

Пока камбоджийцы, работающие в Таиланде, на фоне конфликта двух стран пытаются вернуться в свою страну, сильный шторм обрушился на несколько контрольно-пропускных пунктов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Камбоджийская пограничная служба закрыла границу, вынудив тех, кто ждал, искать убежище на тайской стороне.

Представляем вашему вниманию данное видео: