Карлсон подыграл армянской лжи в прямом эфире

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Тема дезинформации в медиа и информационных войн сегодня очень актуальна. В свете происходящего на российском медиа-пространстве она приобретает еще большую остроту. Но не только российские медиа заслуживают внимания в этом плане.

Известный американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у армянки Аны Каспарян.

Армянка не была бы армянской, если бы не воспользовалась эфиром для дезинформации американской и международной аудитории и распространения фейков. Это нормально для армянской пропаганды и к Гаспарян никаких вопросов нет. Как говорится, что с нее взять кроме анализов. Мадам с большим воодушевлением делилась своими взглядами на историю карабахского конфликта, припомнив даже Сталина, на войну 2020 года и события сентября 2023 года, называя все это "геноцидом" с использованием американского оружия и утверждая, что информация "абсолютно точно подтверждена". Что означает в устах армянских националистов "точно подтверждено", нам хорошо известно. Поэтому просто улыбнемся пытающейся быть убедительной даме.

Для справки: Анаит Мисак "Ана" Каспарян - американский политический комментатор, соведущая и продюсер новостного онлайн-шоу The Young Turks.

Каспарян повергла в экстаз мировое армянство, заявив, что имеются "абсолютно точные подтверждения" того, что Израиль передавал Азербайджану полученное от США вооружение, и азербайджанцы потом использовали его для "геноцида армян". То, что это бред, порожденный бессилием, не требует доказательств, но реакция Такера Карлсона была неожиданной. По выражению лица и тону могло показаться, что ему сообщили о захвате Америки марсианами.

"Израиль продавал оружие Азербайджану, чтобы тот убивал христиан?" - выдавил он. И Каспарян с удовлетворенной улыбкой ответила: "Именно так". Цель была достигнута, и мадам, удовлетворенная, расслабилась.

Опять же - к Каспарян вопросов нет. Ничего другого от нее ожидать не стоило. К проекту со странным названием The Young Turks (молодые турки), хотя он и имеет огромную аудиторию, серьезно никто не относится. А вот к интервью с таким ведущим как Карлсон, прислушаются многие. Особенно если задеть Израиль и удружить палестинским сотоварищам Армении и армянских террористов.

Но вот Карлсон... Такому журналисту не пристало делать круглые глаза. Он хочет сказать, что не знал, что Израиль продает оружие Азербайджану? Если не знал - позор ему как мировой знаменитости. Да, Израиль продавал оружие Азербайджану, и это вооружение совершенно открыто использовалось во время 44-дневной войны. Это не было закрытой информацией, которую "раскопала" некая Каспарян. Каждая страна имеет право продавать вооружение тому, кому пожелает. И Азербайджану продавалось не американское, а собственно израильское вооружение, как бы горько эта правда не звучала для мадам из The Young Turks.

Очень сомнительно, чтобы Карлсон не знал обо всем этом. Поэтому этот диалог выглядит как некая заранее продуманная игра, коронной фразой которой должны были стать слова об "убийстве христиан". Заметим - не армян, а именно христиан. Такой акцент полностью меняет смысл и конфликта, и войны, и всех обсуждений. Армяно-азербайджанский территориальный конфликт сразу превращается в религиозный, и на армянскую сторону перемещаются миллионы христиан и антисемитов. Тот факт, что Баку поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом, не нравится не только на юге, но и некоторым на западе.

Не размусоленную Анаит Каспарян белиберду, а именно эту фразу Такера Карлсона можно назвать провокацией. Армянские СМИ уже умиляются удивительно милой беседе "прогрессивной армянки" и "консервативного комментатора", пишут о важности этого интервью для армянского народа и "христиан под угрозой".

Спасибо мистеру Карлсону, что внес свою лепту в религиозное разобщение и укоренение исламофобии, от которой и без того страдает международная политика.

Кстати, странная неосведомленность Карлсона касательно Азербайджана проявляется уже не в первый раз. Наверное, правильнее было бы назвать это непрофессионализмом и ангажированностью. Приглашая армян и их сторонников на свои передачи, этот считающийся чуть ли не образцом профессионализма телеведущий должен был бы проверять факты, прежде чем запускать проармянские бредни в эфир.

Нынешний провокационный ляп с Анаит Каспарян не первый в своем роде. В октябре 2023 года тот же Карлсон выпустил в эфир желавшего выдвинуться в президенты Вивека Рамасвами, упорно добивавшегося голосов армянской диаспоры. Строя потешные гримасы, неадекватный Рамасвами рассказывал о "преступлениях" азербайджанцев против армян, педалируя христианский фактор и утверждая, что "много зверств до сих пор не освещены в западной прессе, потому что у Азербайджана есть сильное лобби в Вашингтоне". Эта ложь сопровождалась видеокадрами армянских бомбардировок Барды и Гянджи, которые подавались как свидетельство тех самых "азербайджанских зверств".

То, что АНКА подсунула болвану Вивеку эти видео, нельзя оправдать, но можно понять. Диаспора не нашла кадров реальных зверств в отношении армян, так как подобные не имели места, и решила воспользоваться неосведомленностью Карлсона и американской аудитории, подсунув кадры армянских зверств против мирных азербайджанцев. В АНКА прекрасно знали, что мистер Такер не станет разбираться и перепроверять информацию. Ему наплевать. Ему достаточно популярности. Все, что нужно оплатившим интервью армянам и аудитории, это округленные от возмущения глаза известного телеведущего. А опровержений азербайджанской стороны все равно целевая аудитория не увидит. Потому что ей тоже глубоко безразлична правда.

Но дело того не стоило, потому что круглые глаза Такера Карлсона - это единственная награда, на которую может рассчитывать армянство.