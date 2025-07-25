Состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Анализ гибридных и идеологических угроз" аналитического центра Baku Network

Состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Анализ гибридных и идеологических угроз", реализуемого аналитическим центром Baku Network при содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в мероприятии приняли участие руководящие лица и эксперты Baku Network, представители неправительственных организаций и медиакомпаний.

Открывая мероприятие вступительным словом, заместитель директора агентства международной информации Trend, программный директор Baku Network Сахиль Керимли сказал, что в рамках этого проекта будут проведены определенные мероприятия как в Азербайджане, так и в Европе, что является главной целью, и в частности в столице Франции Париже. Он также напомнил, что некоторое время назад в Культурном центре посольства Азербайджана во Франции была организована фотовыставка памяти журналистов-шехидов.

Директор Baku Network Эльчин Агаджанов подчеркнул, что наряду со средствами массовой информации, так же и в обществе очень мало тех, кто полностью понимает, что такое гибридные угрозы.

"Гибридная угроза - это не только хакерские атаки, распространение ложной информации или искажение высказываний с помощью искусственного интеллекта. Гибридная угроза - это попытка использовать нас против нас самих. Исходя из этого, мы провели классификацию таких угроз. В дальнейшем планируем также разработать классификацию идеологических угроз и продолжить нашу деятельность в более широком формате", - сказал он.

В свою очередь, руководитель "Международного фонда евразийской прессы" Умуд Мирзоев сказал, что в настоящее время формирование сетей, информационных возможностей, новых технологий создает большую потребность в деятельности таких структур, как Baku Network.

"Мы осознаем важность этого проекта для страны. Такие проекты должны получать больше поддержки. Визит во Францию, встречи в рамках ЮНЕСКО, выставки, распространяемые материалы, связи с новыми экспертами - это огромное достижение", - отметил он.

По словам председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалила Халилова, процессы, происходящие в мире, в соседних государствах, вынуждают уделять особое внимание военной и идеологической безопасности.

"Безопасность является одним из приоритетных вопросов для государства. Появление новых технологий, с одной стороны, усложняет эти вопросы, а с другой - упрощает, поскольку возможности расширяются и становится возможным получать более масштабную информацию. В таких условиях общество и само должно быть готово к информационной войне", - добавил он.

Главный редактор газеты "Cümhuriyət", директор новостного портала "Cebhe.info" Рафаил Беджанов сказал, что проект сфокусирован на актуальных вопросах современного периода.

"СМИ, НПО, платформы социальных сетей уделяют этому вопросу особое внимание. На современном этапе возможны манипуляции сознанием людей посредством размещения фейковой информации на разные темы. Происходящее - это не просто киберпреступность, это влияет и на армию, и на государственные структуры", - отметил он.

В своем выступлении председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли подчеркнул, что тема, поднятая на мероприятии, очень актуальна в современном мире.

"Для Азербайджана она актуальна втройне. Мы находимся в центре внимания мировых политических центров. Если в других странах в контексте гибридных угроз и информационной войны может проявляться лишь один из компонентов, то в случае с Азербайджаном они объединяются и обрушиваются на нас одновременно. Поэтому не следует ожидать, что эти угрозы в ближайшее время стихнут", - добавил он.

На мероприятии также выступили главный редактор информационного агентства АПА Нуршан Гулиев, историк Яхъя Бабанлы, которые рассказали о значении проекта для Азербайджана в международном масштабе.

Отметим, что Baku Network с мая по конец августа 2025 года реализует проект "Анализ гибридных и идеологических угроз". К проекту при поддержке государственных структур привлечены международные эксперты и аналитики.

Целью проекта является выявление источников информационно-психологических атак (кампании со стороны медиа, дезинформация, идеологическое воздействие и др.), направленных против суверенитета, международной репутации и стратегических интересов Азербайджана, а также их нейтрализация посредством системного подхода.