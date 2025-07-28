Путин поговорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке и высказался за мирное урегулирование конфликтов в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - говорится в сообщении.