https://news.day.az/world/1770695.html Путин поговорил с Нетаньяху Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке и высказался за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
Путин поговорил с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке и высказался за мирное урегулирование конфликтов в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
"Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - говорится в сообщении.
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