В России запретили экспорт бензина

Правительство России приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов/

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.

В кабмине заявили, что российское правительство распространило на производителей нефтепродуктов действующие до 31 августа 2025 года ограничения на экспорт бензина. Соответствующее поставновление было подписано.

Там же добавили, что такую меру приняли для закрепления стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время сезона высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

Из текста постановления следует, что запрет начинает действовать с 29 июля, "по истечении одного дня после дня его (документа) официального опубликования".