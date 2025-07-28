В Германии рассказали о скрытом предназначении военных баз США

Военные базы США в Германии используются не только для обеспечения защиты Европы, но и для расширения военного влияния на другие регионы. Об этом пишет газета Politico Europe со ссылкой на старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Базы, подобные Рамштайну, используются не только для европейской обороны, но и для проецирования силы на Ближний Восток", - отмечает Матле.

По ее словам, таким образом США могут влиять и на Африку.