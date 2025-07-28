Повлиял ли сбой в системе "Аэрофлота" на работу Бакинского аэропорта?

Задержка рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за сбоя в информационной системе не повлияла на деятельность Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом в понедельник сообщили в ответ на запрос Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Day.Az.

"Все рейсы авиакомпании принимаются и обслуживаются в обычном режиме без изменений в графике или процессах", - сообщили в аэропорту.

Отметим, что российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за сбоя в информационной системе отменила 42 авиарейса из Москвы. Авиакомпания призвала уточнять актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта.