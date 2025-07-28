Приказано воздержаться: МО Армении и "Арцрун Ованнисян наоборот"

Автор: Акпер Гасанов

Известный, хоть и негласный постулат следователей, ведущих сложные уголовные дела, гласит: "Главное в ходе расследования не выйти на самого себя". Министерство обороны Армении давеча продемонстрировало, как можно выйти на себя. Впрочем, не только на себя. Ведь заявление оборонного ведомства соседней страны красноречиво иллюстрирует глубину кризиса в армянском обществе. Причем, поводом для выявления этого явления стало распространение слухов о якобы "захваченной позиции на Джермукском направлении". Только не смейтесь, но Минобороны решило, что настал тот важный этап в их жизни, когда пора уже комментировать не факты, а слухи. Это что-то вроде разговора изрядно выпившего человека со своим отражением в зеркале.

Странно, что противостоящие друг-другу стороны не озвучили в ходе полемики один и тот же вопрос: "Ты меня уважаешь?".

Так или иначе, но появление и опровержение фейковой новости говорят не только о страсти сторон конфликта к их самолюбованию с переходом к самоудовлетворению, но и кричат о симптомах очень серьезной, возможно уже неизлечимой армянской болезни.

Вот, полюбуйтесь. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян открытым текстом обратился к армянским же медиа и пользователям соцсетей: "Призываем вас воздержаться от распространения лжи и дезинформации".

Призыв к воздержанию, как мне кажется, более уместен в общении между священнослужителем и прихожанином Армянской апостольской церкви. А тут еще и МО РА от армян воздержания требует!

Стоит ли, после всего этого, удивляться сокращению населения Армении, росту ее демографических проблем? Нет, не стоит. Даже если перестать иронизировать и напомнить, что речь идет об информационном воздержании. Ведь, если человек один раз заткнется там, где следуют говорить и, наоборот, начнет верещать там, где следует помалкивать, то в итоге он совсем сам в себе запутается.

Так или иначе, но открытым остается вопрос - почему Минобороны Армении вынуждено опровергать своих же сограждан? Мне думается, что тут дело в углублении внутриполитического кризиса в соседней стране. Еще перед выборами в Совет старейшин Ереван, Армения столкнулась с большим внутренним расколом. Дальше было только глубже и очевиднее.

Вот и на сей раз мы видим не идеологический спор между сторонниками Армянской апостольской церкви и её противниками. И не привычные пикировки между фанатами и хейтерами российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна. Сегодня мы видим, как одна куча армян бодается с другой группой армян. Одни выдумывают угрозы, чтобы сыграть на эмоциях. Другие их тут же разоблачают. А завтра, вполне возможно, поменяются ролями. В этом хаосе уже трудно понять: кто преследует национальные интересы, а кто просто ищет хайп.

Глядя на все это понимаешь, что Армения сегодня - политическая сейсмозона. Каждый информационный вброс, особенно касающийся армии, рискует перерасти в обвал общественного доверия. Но когда ложь исходит от своих же - это уже катастрофа. Те, кто распространяет дезинформацию о поражениях на фронте, вольно или невольно раскачивают не только политическую лодку, но и хрупкое моральное состояние общества.

Иронично, но сегодня Минобороны Армении не с Азербайджаном ведёт информационную войну, а со своими же гражданами - теми, кто, возможно, даже не осознаёт последствий своих публикаций. На этом фоне вспоминается фигура бывшего пресс-секретаря МО Арцруна Ованнисяна. Именно он в 2020 году во время 44-дневной войны ежедневно рассказывал о "тактических отступлениях" армянской армии, в то время как в реальности они драпали с поля боя сверкая пятками.

Тогда ложь стала частью официальной повестки. Сегодня, кажется, ложь - это уже народная инициатива. Пресс-служба МО теперь занята не тем, чтобы скрывать правду, а тем, чтобы отбиваться от неадекватных инсинуаций. И в Баку за этой армянской дезорганизацией наблюдают с живым интересом. Ведь, ситуация приобретает оттенки абсурда: в одних и тех же информационных потоках одни армяне устраивают словесные побоища с другими армянами. В нашей стране желают удачи обеим сторонам, болеют за каждую из них, купив попкорн и наблюдая за происходящим, как за кинокомедией.