В Иране сообщили о попытках покушений на высокопоставленных чиновников в ходе войны

Спецслужбы Ирана предотвратили покушения на 23 высокопоставленных чиновников во время 12-дневной войны с Израилем. Об этом говорится в заявлении Министерства разведки исламской республики по итогам ирано-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Удалось выявить и нейтрализовать террористические планы режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), направленные на убийство 23 высокопоставленных чиновников страны во время 12-дневной войны, а также 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, выявление которых, с божьей милостью, привело к предотвращению убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников", - указывается в документе.

Сотрудники иранских спецслужб также предотвратили проникновение не менее 450 иностранных боевиков во время эскалации конфликта с Израилем в июне.

"Удалось выявить местонахождение 300 иностранных террористов, размещенных недалеко от юго-восточной границы страны, которые готовились к проникновению на территорию Ирана, а также предотвратить их дальнейшее передвижение", - указывает ведомство. Отмечается, что также была обнаружена группировка на территории Сирии, которая насчитывала около 150 радикалов, готовящихся к вторжению на территорию исламской республики.

В министерстве разведки добавили, что Израиль также стремился завербовать и организовать сотни иностранных наемников под эгидой "Объединенного фронта Белуджистана", за действиями которых правоохранительными органами исламской республики сейчас ведется наблюдение.

Израильская разведывательная служба "Моссад" вместе с иранскими диссидентами планировала организовать массовые беспорядки в Тегеране после удара Израиля по тюрьме Эвин, отмечается в заявлении разведки.

"Удалось выявить и нейтрализовать план монархистов, действовавших под руководством "Моссада", по созданию и отправке вооруженных групп со всей страны в Тегеран 1 тира (соответствует 22 июня по григорианскому календарю - прим. ТАСС) для совершения террористических актов на следующий день (во время удара по тюрьме Эвин 23 июня - прим. ТАСС)", - указывается в документе.

По сведениям иранской разведки, планировалась организация беспорядков рядом с тюрьмой Эвин после нанесения удара по ней, а также нападений на военные и полицейские учреждения в городе. Правоохранительным органам удалось выявить и задержать около 122 человек в 23 провинциях, прежде чем тем удалось прибыть в Тегеран для координации волнений.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

В результате ударов Израиля погибли замначальника Генерального штаба по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби, замначальника Генштаба по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани, начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом ВС "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид, глава КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и командующий ВКС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, а также еще по меньшей мере семи высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил КСИР.