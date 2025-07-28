Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

Режим прекращения огня на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей вступил в силу после пятидневных военных столкновений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о перемирии между азиатскими странами ранее объявил глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров исполняющего обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая и главы кабмина Камбоджи Хун Манета, которые состоялись в Куала-Лумпуре.

В центре таиландско-камбоджийского конфликта находится вопрос принадлежности храма Преах Вихеар на границе двух стран и прилегающих к нему земель. Комплекс был построен в эпоху Ангкорской Камбоджи (XI век), но в 1904 году по договору между Францией и Сиамом (прежнее название Таиланда), был отнесен к сиамской территории. При этом на французской карте 1907 года он был помещен на камбоджийскую сторону границы. В 1953 году, после обретения Камбоджей независимости от Франции, Таиланд занял территорию храма. В 1959 Камбоджа обратилась в Международный суд ООН, который признал ее суверенитет над храмом. В 1975 году красные кхмеры во главе с Пол Потом заняли Пномпень, а в мае - захватили комплекс, который удерживали до конца 1990-х годов.

Ситуация обострилась в 2008 году, когда храм был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве камбоджийского объекта. На протяжении нескольких лет периодически происходили вооруженные столкновения. Камбоджа вновь обратилась в Международный суд ООН, и в 2013 году инстанция подтвердила решение о суверенитете Пномпеня над храмовым комплексом и прилегающими территориями.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться, когда тайские солдаты 28 мая 2025 года открыли огонь по камбоджийскому военному посту на спорной территории между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. 24 июля вооруженные столкновения вспыхнули в приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Жертвами эскалации с обеих сторон стали десятки человек, несколько сотен получили ранения.