https://news.day.az/world/1770417.html В США женщина протаранила дом - ВИДЕО Ссора в Миссисипи закончилась тем, что женщина въехала на машине в дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Женщина, участвовавшая в инциденте, сбежала из больницы и разыскивается полицией. Нападавшие были обвинены в нападении.
В США женщина протаранила дом - ВИДЕО
Ссора в Миссисипи закончилась тем, что женщина въехала на машине в дом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Женщина, участвовавшая в инциденте, сбежала из больницы и разыскивается полицией.
Нападавшие были обвинены в нападении.
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