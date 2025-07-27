В США женщина протаранила дом

Ссора в Миссисипи закончилась тем, что женщина въехала на машине в дом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Женщина, участвовавшая в инциденте, сбежала из больницы и разыскивается полицией.

Нападавшие были обвинены в нападении.