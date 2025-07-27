https://news.day.az/world/1770417.html

В США женщина протаранила дом - ВИДЕО

Ссора в Миссисипи закончилась тем, что женщина въехала на машине в дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Женщина, участвовавшая в инциденте, сбежала из больницы и разыскивается полицией. Нападавшие были обвинены в нападении.